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Олександр Черненко Народний депутат 8 скликання

Російський флот програв битву за Чорне море дронам СБУ

glavcom.ua
«SeaBaby» – це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань
фото з відкритих джерел

Наші морські дрони – повністю українська розробка

Під час війни суспільство постійно знаходиться на емоційних гойдалках. Цьому, звичайно, сприяють як медіа, так ібезвідповідальні заяви окремих політиків та експертів. Від ейфорії і очікування швидкої перемогу рік тому, зараз суспільні настрої гойднулись подекуди в сторону «зради». В цій ситуації найкращим і найбільш тверезим буде погляд фахівця зі сторони.

Один з найавторитетніших американських істориків, спеціаліст по Україні, професор Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що головним успіхом нашої держави за останнє півріччя є морська перемога у Чорному морі. Американський експерт зауважив, що українцям «на загальний подив» вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном. Ця перемога стала можливою завдяки унікальній розробці СБУ – дронам «Sea Вaby», які змінили баланс сил на воді.

Нагадаю початок року. Росія шантажує закриттям «зернового коридору» і проголошує Чорне море ледь не своїм внутрішнім. На початку війни росіяни часто говорили про нову геополітичну реальність. Тепер з новою «морською» геополітичною реальністю стикнулись вже у кремлі. Чорноморський флотрф програв битву за море дронам СБУ і більше повністю не контролює жодної його частини, жоден корабель рф не знаходиться в безпеці.

«Винуватці» такої зміни – морські дрони від СБУ, які називають «морськими малюками». Зауважу, що «SeaBaby» – це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту рф. Ось неповний список роботи дронів: у жовтні 2022 року атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат «Адмірал Макаров». А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії «Самум» та «Павєл Державін», танкер «SIG», десантний корабель «Оленегорскійгорняк», а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру «Ніколай Муру» та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю «Владімір Козицький».

Результат роботи морських дронів прийшов майже одразу: ми припинили вести переговори про «зерновий коридор», а самостійно забезпечуємо вивіз зерна зі своїх портів. І я впевнений, щотільки завдяки технічній перевазі над ворогом, ми можемо отримати перевагу у війні. Нагадаю, морські дрони – повністю українська розробка. І досвід успішного військового менеджементу, який продемонструвала СБУ Малюка, нам треба мультиплікувати. Тоді приводів для розмов про «зраду» стане на порядок менше. 

Джерело: Цензор

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Теги: росія Чорне море корабель СБУ

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