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У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео)
У Самарі було оголошено дронову та ракетну загрозу
фото: соцмережі

Спалахнула ЛПДС «Самара»

У Самарській області РФ пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зазначається, що спалахнула ЛПДС (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) «Самара».

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У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео) фото 1
У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео) фото 2
ЛВДС «Самара» – це найбільший у Європі нафтовий хаб та резервуарний парк, розташований у Самарській області Росії. Комплекс налічує 71 резервуар із сумарною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти та займає площу понад 216 гектарів. До його складу входять дві нафтоперекачувальні станції – «Самара-1» і «Самара-2» – та окрема станція змішування нафти. До ЛВДС «Самара» сходяться чотири магістральні нафтопроводи, якими надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурга та Казахстану.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Волгоград зазнав атаки безпілотників. У місті повідомляли про вибухи, роботу російської ППО та пожежу в багатоквартирному будинку, є інформація про одного постраждалого.

До слова, російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах завдали відчутних економічних втрат Росії. За його словами, наслідки атак коштували російській економіці близько 1% ВВП. 

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Теги: росія війна

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