У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео)
Спалахнула ЛПДС «Самара»
У Самарській області РФ пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Зазначається, що спалахнула ЛПДС (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) «Самара».
Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Волгоград зазнав атаки безпілотників. У місті повідомляли про вибухи, роботу російської ППО та пожежу в багатоквартирному будинку, є інформація про одного постраждалого.
До слова, російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах завдали відчутних економічних втрат Росії. За його словами, наслідки атак коштували російській економіці близько 1% ВВП.
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