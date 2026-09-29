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189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026
Ситуація на фронті 29 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 29 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та здійснив 46 авіаційних ударів із застосуванням 172 керовані авіабомби, залучив для ударів 5763 дрони-камікадзе та здійснив 1938 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

29 вересня на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 26 окупантів, три – поранено, знищено спеціальний засіб та три укриття. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки та 48 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 174 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснили 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка. Одна з цих атак ще триває.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Сім спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве та Діброва. Триває бій.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони чотири рази зупиняли спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Пискунівка, Миколаївка. Одна штурмова дія противника продовжується.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Чотирнадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке. Два бої тривають.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог атакував в бік Новогеоргієвки.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Різдвянка.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 29 вересня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище тричі атакуючи в бік Зарічного та Павлівки.

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Нині триває 1679-й день повномасштабної війни.

Теги: ворог укриття Генштаб окупанти

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