Зеленський присвоїв генеральське звання командиру «Хартії»

Ще влітку Ігор Оболєнський отримав звання Героя України, а під його керівництвом корпус провів низку бойових операцій

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігорю Оболєнському військове звання бригадного генерала. Відповідний указ №1013/2026 підписав глава держави, пише «Главком».

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Оболєнському Ігорю Георгійовичу – командиру 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія», – йдеться в указі президента.

Що відомо про Оболєнського?

Ігор Оболєнський із позивним «Корнет» очолює 2-й корпус Національної гвардії «Хартія». Корпус сформували на базі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» в межах переходу Сил оборони України на корпусну систему.

До створення корпусу Оболєнський командував 13-ю бригадою «Хартія». До складу нового військового об'єднання увійшли п'ять бригад Національної гвардії, які отримали спільне командування та єдиний штаб.

У липні 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Оболєнському звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння Українському народові.

За даними Національної гвардії, Оболєнський особисто спланував та реалізував понад 100 комплексних бойових операцій. Протягом вересня-грудня 2025 року підрозділи корпусу під його керівництвом знищили понад 2 тис. російських військових, ще близько 1,5 тис. окупантів було поранено.

2-й корпус «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони брав участь у бойових операціях на Харківщині, зокрема у звільненні Кіндрашівки та Радьківки.

Сам Оболєнський раніше називав створення корпусу «Хартією 2.0». За його словами, йдеться про перенесення бойового досвіду та нових підходів до управління військами з рівня бригади на рівень корпусу.