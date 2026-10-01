Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський присвоїв генеральське звання командиру «Хартії»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський присвоїв генеральське звання командиру «Хартії»
Ігор Оболєнський отримав звання бригадного генерала
фото: Ігор Оболєнський/Facebook

Ще влітку Ігор Оболєнський отримав звання Героя України, а під його керівництвом корпус провів низку бойових операцій

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігорю Оболєнському військове звання бригадного генерала. Відповідний указ №1013/2026 підписав глава держави, пише «Главком».

Зеленський присвоїв генеральське звання командиру «Хартії» фото 1
фото: president.gov.ua

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Оболєнському Ігорю Георгійовичу – командиру 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія», – йдеться в указі президента.

Що відомо про Оболєнського?

Ігор Оболєнський із позивним «Корнет» очолює 2-й корпус Національної гвардії «Хартія». Корпус сформували на базі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» в межах переходу Сил оборони України на корпусну систему.

До створення корпусу Оболєнський командував 13-ю бригадою «Хартія». До складу нового військового об'єднання увійшли п'ять бригад Національної гвардії, які отримали спільне командування та єдиний штаб.

У липні 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Оболєнському звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння Українському народові.

За даними Національної гвардії, Оболєнський особисто спланував та реалізував понад 100 комплексних бойових операцій. Протягом вересня-грудня 2025 року підрозділи корпусу під його керівництвом знищили понад 2 тис. російських військових, ще близько 1,5 тис. окупантів було поранено.

2-й корпус «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони брав участь у бойових операціях на Харківщині, зокрема у звільненні Кіндрашівки та Радьківки.

Сам Оболєнський раніше називав створення корпусу «Хартією 2.0». За його словами, йдеться про перенесення бойового досвіду та нових підходів до управління військами з рівня бригади на рівень корпусу.

Теги: ЗСУ військові указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна перебудовує ППО Києва під нові російські загрози
Міноборони змінює підходи до захисту Києва від російських атак
29 вересня, 17:59
Повідомлення по це з'явилися після серії успішних далекобійних ударів ЗСУ
Камчатка за 7 тис. км від України почала готуватися до атак дронів
29 вересня, 14:32
Сумарна різниця між захопленою та деокупованою територією становить близько 90–100 кв. км
Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
23 вересня, 18:37
Штурмовиків «Шквалу» розповідають, як полонили 30 окупантів
Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина
19 вересня, 18:15
Головна різниця полягає у тому, що НРК евакуюють поранених без екіпажу, а броньовані машини – з медиками на борту
Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків
19 вересня, 13:50
Протягом двох днів учасники обговорювали перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення
Військові, політики, мільярдери та онучка Кучми: як пройшла конференція YES-2026 у Києві. Фоторепортаж
13 вересня, 09:42
Військовослужбовець ГУР під час засідання Печерського районного суду Києва
Стрілянина між силовиками. Суд віддав військового ГУР на поруки командиру
4 вересня, 15:28
Ввезення квадроциклів для потреб Сил безпеки та оборони звільняється від ПДВ, акцизу та мита
Рада ухвалила пільги на імпорт товарів для Сил оборони
4 вересня, 03:04
Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня
Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня
2 вересня, 05:52

Суспільство

Зеленський присвоїв генеральське звання командиру «Хартії»
Зеленський присвоїв генеральське звання командиру «Хартії»
Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua