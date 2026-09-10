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Ігор Петренко Політолог

Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Пентагон дивиться на роки, Трамп – на листопад

«Ми не можемо передбачити, коли ця трагічна війна закінчиться». Це сказав не Рютте і не Хмара, а заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, у понеділок, на «Рамштайні». Того самого дня Трамп годину говорив із Путіним і, за переказом Ушакова, «чітко провів думку», що конфлікт треба закінчити якнайшвидше, бо на нього чекають «величезні вигоди» торгівлі й «повне відновлення» відносин, а президент США «зацікавлений у прориві за час свого президентства».
Одна держава, одна доба, два годинники.

Годинник Пентагону йде роками. Колбі говорив із союзниками мовою, якої від цієї адміністрації давно не чули: Росія «відновлює сили й оборонно-промислову спроможність», готуйтеся до «затяжного конфлікту», потреби України «зберігатимуться в найближчі місяці та роки». Європа має нести «основний тягар» через PURL. Про мир – одним реченням і з застереженням: мета президента – тривалий мир, «однак із погляду міністерства оборони» дати його ніхто не знає.

Годинник Білого дому йде тижнями. Дзвінок був «конфіденційним», Білий дім його одразу навіть не підтвердив, зате Кремль розповів охоче: обидва президенти оцінили поїздку Віткоффа й Кушнера «з плюсом», Путін виклав «бачення просування на полі бою» і «позначив, що американці могли б реально зробити». Слово «прорив» у переказі Ушакова стоїть поруч зі словом «президентство», і це найточніше визначення горизонту: до кінця каденції, а краще до листопада.
Це не суперечність усередині Вашингтона, а розподіл праці. Пентагон страхує ситуацію, в якій Кремль візьме гроші й час, а домовленість не виконає, і тоді Європа мусить уже стояти під навантаженням. Білий дім тим часом торгує саме тим, що Пентагон називає ризиком: строком. Єдине, чого я не знаю, – це для кого Колбі говорив у понеділок: щоб Європа готувалася до затяжної війни чи щоб у Білому домі почули, що військові в неї вже вірять.

Київ живе в обох календарях одночасно, і місце, де вони стикаються, називається зимовий пакет. Хмара на тому ж «Рамштайні» сказав, що Україна контрактує близько 1000 ракет для Patriot за європейський кредит – це годинник Колбі, більшість приїде в наступні роки. І одразу попросив 300 зі складів союзників до зими – це годинник Трампа, бо зима почнеться раніше, ніж будь-який графік санкційних послаблень. Рютте там же нагадав, що цивільні втрати найвищі з травня 2022-го і «затримки просто коштують життів».

Зеленський у вівторок в Осло, перед похороном короля Гаральда, говорив зі Стьоре про те саме: перехоплювачі насамперед для Patriot, PURL, FREYJA. Формулювання після нічної атаки на Київ було коротким: «Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук». У цій фразі обидва годинники: зима – це строк, «зійде з рук» – це роки.

Пентагон планує війну, якої Білий дім не хоче. Білий дім домовляється про мир, у який Пентагон не вірить, – і платити за різницю між цими двома календарями випадає нам, до першого снігу.

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Джерело
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Теги: росія війна путін Європа військові Україна Пентагон втрати Дональд Трамп США

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