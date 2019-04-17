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    Події в Україні

    Україна відправила на експорт другу партію снарядів власного виробництва для БМП-3

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    БМП-3 - остання і найкраща гусенична броньована машина, розроблена і серійно виготовлена для радянської армії - Україна відправила на експорт другу партію снарядів власного виробництва для БМП-3
    БМП-3 - остання і найкраща гусенична броньована машина, розроблена і серійно виготовлена для радянської армії

    У 2017 році «Спецтехноекспорт» успішно експортував першу партію українських 100-мм снарядів для БМП-3

    Україна відправила на експорт другу партію снарядів власного виробництва для БМП-3. Ще нещодавно снаряди для цієї машини виготовлялися лише в РФ. Про це написав у Facebook директор департаменту ДП «Спецтехноекспорт» Антон Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

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    Пашинський зазначив, що за останні 25 років РФ продала сотні БМП-3 в інші країни. «Тепер вони стали потенційними покупцями снарядів українського виробництва», - стверджує Пашинський.

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    Україна відправила на експорт другу партію снарядів власного виробництва для БМП-3
    Україна відправила на експорт другу партію снарядів власного виробництва для БМП-3
    Україна відправила на експорт другу партію снарядів власного виробництва для БМП-3

    Пашинський наголосив, що це вже друге постачання боєприпасів українського виробництва для цього замовника. «У 2017 році «Спецтехноекспорт», а саме мій департамент, успішно експортував першу партію українських 100-мм снарядів для БМП-3 країни-замовника, а кілька місяців тому - вже другу партію», - написав він.

    За словами Пашинського, БМП-3 - остання і найкраща гусенична броньована машина, розроблена і серійно виготовлена для радянської армії. У військові частини на території України було завезено лише незначну кількість таких машин, а Росія продовжила виробництво БМП-3: забезпечувала власну армію і продавала сотні таких машин за кордон.

    «Унікальною є 100-мм гармата 2А70, боєприпаси до якої навіть за часів СРСР виготовлялися лише російським ВПК. До недавнього часу», - написав Пашинський.

    Тепер снаряди до неї виробляють і в Україні. «Якщо виробництвом корпусів снарядів та їх спорядженням вибуховою речовиною Україна вже не дивує, то розробка та серійне виготовлення гільзи - величезне досягнення», - вважає Пашинський.

     

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