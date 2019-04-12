Держава повинна врегулювати діяльність правоохоронців щодо розслідування експортних контрактів, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники правоохоронних органів своїми непрофесійними діями ставлять під удар національні інтереси України, - політичний експерт

Необхідно встановити спеціальний порядок використання поліграфів для перевірки детективів НАБУ і співробітників інших правоохоронних органів, - Воля

Держава повинна законодавчо врегулювати процедури проведення розслідування можливих порушень у діяльності компаній, що здійснюють експорт військової та іншої техніки.

Про це написав політичний експерт, міжнародник Володимир Воля у своєму блозі, повідомляє «Кореспондент».

Також необхідно встановити спеціальний порядок використання поліграфів для перевірки детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і співробітників інших органів, які займаються розслідуванням можливих порушень у діяльності оборонних підприємств та інших великих підприємств-експортерів.

Це дозволить попередити ситуації, коли співробітники правоохоронних органів своїми непрофесійними діями ставлять під удар національні інтереси України.

Експерт, як приклад, називає ситуацію з «багатостраждальним» експортним контрактом на ремонт і модернізацію 105 військово-транспортних літаків Ан-32, що був укладений ще в 2009 році між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» і Міністерством оборони Індії.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що детектив НАБУ Дмитро Литвиненко, який розслідував діяльність «Спецтехноекспорта», ще в 2016 році особисто направив голові правління індійської державної компанії HAL кілька листів, у яких говорилося про підозри на адресу керівництва української держкомпанії, що займається незаконною діяльністю. Це спричинило тимчасове припинення експорту українських товарів до Індії та поставило під загрозу військово-технічне співробітництво між двома країнами.

«Той факт, що на адресу іноземної компанії або установи приходить лист за підписом керівника НАБУ або ГПУ (Генеральної прокуратури України) – це вже удар по репутації українських експортерів. Це ненормально, коли державні органи України повідомляють іноземним контрагентам, що українські підприємства, які виконують контракти з ними, нібито займаються незаконною діяльністю, не маючи при цьому доказової бази або рішення суду. Це асбурд, що завдає шкоди вітчизняному експорту, конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках», - написав Воля.

За словами експерта, держава повинна виробити механізми, щоб відстежувати та попереджати всі можливі фінансові махінації в оборонному секторі, не ставлячи під удар репутацію українських підприємств-експортерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ затримали п’ять співробітників державної компанії «Спецтехноекспорт» (входить до складу ДК «Укроборонпром») через підозру у незаконному перерахуванні грошей на рахунку іноземної компанії з ОАЕ в рамках реалізації експортного контракту з Індією.