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    В Україні створили новий БТР з автоматизованою системою управління боєм і дронами

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    В Україні створили новий БТР з автоматизованою системою управління боєм і дронами

    БТР оснащений новітньою автоматизованою системою управління боєм

    В Україні створена нова командно-штабна машина БТР-3КШ, яка призначена для управління підрозділами в умовах сучасного поля бою. Про це в понеділок, 15 квітня, повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

    Так, нова машина на базі БТР-3 була розроблена Київським бронетанковим заводом, який входить до складу ГК «Укроборонпром», спільно з іншими підприємствами концерну і приватними компаніями.

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    Зазначається, що БТР оснащений новітньою автоматизованою системою управління боєм, яка об'єднує всю передану через захищений цифровий зв'язок інформацію про місцеперебування підрозділів, цілей і засобів вогневого ураження. Така система дозволяє значно підвищити ефективність виконання бойового завдання і повністю відповідає сучасній концепції ведення війни, коли перевага над ворогом досягається кращою координацією і взаємодією між усіма підрозділами на полі бою.

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    В Україні створили новий БТР з автоматизованою системою управління боєм і дронами
    В Україні створили новий БТР з автоматизованою системою управління боєм і дронами
    В Україні створили новий БТР з автоматизованою системою управління боєм і дронами

    Крім цього, БТР-3КШ має в своєму складі власні безпілотні комплекси, які самостійно отримують уточнену інформацію.

    З метою захисту БТР-3КШ оснащений бойовим модулем ІВА-М від приватного підприємства ЧеЗаРа. Цей легкий бойовий модуль з дистанційним управлінням озброєний 12,7-мм кулеметом, оснащений денним і тепловізійним прицілом з далекоміром, системою постановки димової завіси.

     

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