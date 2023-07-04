Українські оборонці знищили три «Гради» під Бахмутом (відео)

Російські загарбники вирішили не ховати артилерійські системи – і це стало їхньою помилкою

У районі Бахмута Донецької області силами Спеціальних операцій та артилерії було знищено три російські реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм «Град». Про це повідомила пресслужба ССО.

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Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 «Град» у тилу ворога.

Бійці оперативно передали координати побратимам із Сил оборони.

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«Вся техніка та особовий склад були знищені «смачними» влучаннями нашої артилерії», – зазначили бійці.

На відео можна побачити, що російські загарбники особливо не ховають свої артилерійські системи. Вся техніка та особовий склад були знищені влучаннями нашої артилерії.

Нагадаємо, що міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

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Раніше ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі.