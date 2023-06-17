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Данія готова передати Україні винищувачі, але назвала умову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данія готова передати Україні винищувачі, але назвала умову
Данія передасть Україні винищувачі F-16, якщо США нададуть дозвіл
фото ілюстративне

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. Про це заявив в.о міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в ефірі Radio 4.

«Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16», – зазначив Поульсен.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.  За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Пвденній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу.

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Теги: Данія навчання винищувач літак війна

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