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«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
Валерій Маркус, головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади, попросив понизити його в посаді, чим викликав бурхливе обговорення в мережі
фото з відкритих джерел

Рустам Мустафаєв розкритикував Валерія Маркуса за те, що він «піариться на чужій роботі»

Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв відреагував на скандал із рапортом Валерія Маркуса, у якому він у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Мустафаєв наголосив, що у Маркуса не вдасться «перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду».

Мустафаєв прокоментував «міфи», про які Валерій Маркус написав у рапорті.

«Систематичне приниження сержантського корпусу бригади»

Мустафаєв зазначив, що ні він, ні його сержанти особисто не стикались з подібним явищем.

«Навпаки. Командування бригади часто викликає мене в штаб для взаємодії і погодження дій нашого підрозділу. Абсолютно всі офіцери вищого командування на прямому звʼязку зі мною, щоб створити максимально сприятливі умови для забезпечення ефективної роботи нашого підрозділу», – каже він.

«Нерозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач»

«Повна маячня. Про який моральний дух можна говорити, коли Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат ЧУЖОЇ роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів. Хоча саме він мав займатись бойовою підготовкою бригади та піднімати бойовий дух, але повністю провалив цей етап!» – коментує Мустафаєв рапорт Маркуса.

«Некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу бригади»

Рустам Мустафаєв розкритикував Валерія Маркуса за те, що він «піариться на чужій роботі».

«Поки ти писав книгу, тролив політиків у соціальних мережах і піарився на чужій роботі, ці офіцери отримували справжній бойовий досвід. Роками. Я особисто брав участь з цими офіцерами в більшій кількості операцій, ніж ти написав постів на своїх блогах», – пише Мустафаєв.

«Відсутність волі у командування бригади захистити інтереси військової частини перед вищим командуванням»

Мустафаєв розкритикував Маркуса за те, що він «не має справжнього бойового досвіду, що заважає йому усвідомити реальність власної некомпетентності».

Військовий Мустафаєв наголошує: найкраще рішення для Маркуса – це публічно визнати свої помилки і піти з бригади, щоб «не заважати воювати тим, хто вміє це робити». 

Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї ОМБр Мустафаєв гостро розкритикував дії Валерія Маркуса
Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї ОМБр Мустафаєв гостро розкритикував дії Валерія Маркуса
скріншот

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують. 

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. А ще з «міфологією» бригади. Що саме мається на увазі – не зрозуміло.

Водночас сам військовий у документі, порушуючи статут, образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом». 

Екслідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України».

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Теги: ЗСУ військові скандал

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