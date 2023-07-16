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Російські телеграм-канали б'ють на сполох: ЗСУ просуваються на Донбасі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські телеграм-канали б'ють на сполох: ЗСУ просуваються на Донбасі
Як пишуть російські пропагандисти, звільнення Старомайорського відкриває ЗСУ шлях на села Урожайне та Старомлинівку
фото: Генштаб

Російські пропагандисти пишуть, що ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині

Російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині. Про це пише російський терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін.

Російський терорист Ігор Гіркін бідкається через звільнення Старомайорського
Російський терорист Ігор Гіркін бідкається через звільнення Старомайорського
фото: скріншот з соцмереж

«Якщо це так, то ворог досяг тактичного успіху. Чи виллється цей успіх у щось значніше, ніж просування на 3-4 кілометри – буде зрозуміло буквально протягом кількох діб. Адже завдання настання ЗСУ не в тому, щоб «вм'яти» нашу оборону, а щоб її зламати і прорватися в тили нашого угруповання, що обороняється», – пише Гіркін.

За попередньою інформацією, село Старомайорське звільнили через відсутність снарядів у російських військових.

Як пишуть російські пропагандисти, звільнення Старомайорського відкриває ЗСУ шлях на села Урожайне та Старомлинівку.

Росіяни переживають через контрнаступ ЗСУ
Росіяни переживають через контрнаступ ЗСУ
фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

До слова, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими безпілотниками Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА.

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Теги: ЗСУ війна Донеччина контрнаступ росіяни

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