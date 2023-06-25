Росіянка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, продовжує змагатися на міжнародних турнірах

Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z

Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнає нейтральною атлеткою та допускає до змагань

Російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова виграла бронзову медаль на етапі «Великого шолома» у категорії до 70 кілограм. Змагання проходили у Улан-Баторі (Монголія).

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Таймазова у поєдинку за третє місце здолала іншу росіянку Дар'ю Храмойкіну.

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Нагадаємо, що російська дзюдоїстка фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Також у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань.