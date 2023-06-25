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Росіянка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, продовжує змагатися на міжнародних турнірах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росіянка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, продовжує змагатися на міжнародних турнірах
Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z

Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнає нейтральною атлеткою та допускає до змагань

Російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова виграла бронзову медаль на етапі «Великого шолома» у категорії до 70 кілограм. Змагання проходили у Улан-Баторі (Монголія).

Таймазова у поєдинку за третє місце здолала іншу росіянку Дар'ю Храмойкіну.

Нагадаємо, що російська дзюдоїстка фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Також у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань.

Теги: росія дзюдо війна

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