Україна змінила стратегію контрнаступу: ISW пояснив причини

Протягом перших двох тижнів контрнаступу росіяни знищили до 20% озброєння, яке Україну отримала від західних партнерів

ЗСУ зосередились на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість широкомасштабних штурмів

Українські захисники скоригували стратегію контрнаступу. Це було необхідно, щоб мінімізувати втрати та надалі завдавати ударів по російських силах. Про це йдеться йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, американська газета The New York Times повідомила, що за оцінками анонімних американських і європейських чиновників, російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, яке Україну отримала від західних партнерів.

Видання з посиланням на офіційних осіб написало, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Збройні сили України змінили тактику і зосередились на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість широкомасштабних штурмів. Це підтверджує і заява українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою оцінкою ISW від 4 липня, українські сили, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного градієнту втрат, зберігаючи українську живу силу ціною повільнішої деокупації територій та поступово виснажуючи живу силу і запаси техніки росіян.

«Українські військові, ймовірно, вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію протягом декількох тижнів. Більш масштабні наслідки цих коригувань тільки зараз стають зрозумілими для деяких спостерігачів», – зазначають аналітики.

На їхню думку, Україна, ймовірно, продовжуватиме коригувати свою стратегію та її реалізацію протягом усього контрнаступу, щоб забезпечити подальший прогресу.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

15 липня російські джерела повідомили, що російське військове командування звільнило командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова.

Звільнення Селіверстова може бути частиною чистки непідпорядкованих командирів російським військовим командуванням і може свідчити про те, що корозія російського командування в Україні прискорюється.

Російське військове керівництво, ймовірно, намагається відмовити командування від імітації недавніх випадків непокори, покаравши тих, хто причетний до витоку повідомлення скарг Попова.

Дедалі більша непідпорядкованість, швидше за все, посилить наявні фракційні розбіжності в російській армії та ширшій сфері російської безпеки.

Фракції в російських силах безпеки та Кремлі, схоже, борються за контроль над російським інсайдерським інформаційним простором.

Арешт Полякова свідчить про те, що різні фракції в Кремлі та російських спецслужбах використовують російський інформаційний простір і секретну інформацію для досягнення своїх політичних і фінансових цілей на тлі війни Росії в Україні.

ЗСУ 15 липня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів.

Міністерство оборони Білорусі оголосило, що розробило план для персоналу групи «Вагнера» з навчання білоруських сил, оскільки українські, російські та білоруські джерела продовжують повідомляти, що «вагнерівці» переміщуються до Білорусі.

Російська влада, ймовірно, продовжує примусову інтеграцію єпархій Української православної церкви до підконтрольної Кремлю Російської православної церкви у межах ширшої кампанії релігійних переслідувань в окупованій частині України.

Загарбники вели наступальні дії та досягли обмежених територіальних здобутків біля Сватового.

Українські сили досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута, тоді як російські джерела стверджували, що окупанти здійснили обмежене просування на північному та південному флангах Бахмута.

Росіяни продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Донецьк – Авдіївка, але не здобули жодних територіальних перемог.

ЗСУ продовжували контрнаступ уздовж західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і досягли обмежених успіхів.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції та досягли обмеженого прогресу в західній частині Запорізької області.

Міністерство оборони Росії 15 липня оголосило про завершення циклу призову на строкову військову службу в РФ навесні 2023 року.

Український центр спротиву повідомив, що Кремль запустив програму вербування молоді в Росії для служби в окупаційних адміністраціях в Україні.

Нагадаємо, учора The New York Times повідомила, що для того, щоб зменшити рівень втрат військової техніки, ЗСУ змінили тактику ведення контрнаступу. Це призвело до сповільнення деокупації української території.