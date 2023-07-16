Україна змінила стратегію контрнаступу: ISW пояснив причини
ЗСУ зосередились на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість широкомасштабних штурмів
Українські захисники скоригували стратегію контрнаступу. Це було необхідно, щоб мінімізувати втрати та надалі завдавати ударів по російських силах. Про це йдеться йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)
Як зазначається, американська газета The New York Times повідомила, що за оцінками анонімних американських і європейських чиновників, російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, яке Україну отримала від західних партнерів.
Видання з посиланням на офіційних осіб написало, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Збройні сили України змінили тактику і зосередились на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість широкомасштабних штурмів. Це підтверджує і заява українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати.
За попередньою оцінкою ISW від 4 липня, українські сили, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного градієнту втрат, зберігаючи українську живу силу ціною повільнішої деокупації територій та поступово виснажуючи живу силу і запаси техніки росіян.
«Українські військові, ймовірно, вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію протягом декількох тижнів. Більш масштабні наслідки цих коригувань тільки зараз стають зрозумілими для деяких спостерігачів», – зазначають аналітики.
На їхню думку, Україна, ймовірно, продовжуватиме коригувати свою стратегію та її реалізацію протягом усього контрнаступу, щоб забезпечити подальший прогресу.
Інші висновки ISW
- 15 липня російські джерела повідомили, що російське військове командування звільнило командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова.
- Звільнення Селіверстова може бути частиною чистки непідпорядкованих командирів російським військовим командуванням і може свідчити про те, що корозія російського командування в Україні прискорюється.
- Російське військове керівництво, ймовірно, намагається відмовити командування від імітації недавніх випадків непокори, покаравши тих, хто причетний до витоку повідомлення скарг Попова.
- Дедалі більша непідпорядкованість, швидше за все, посилить наявні фракційні розбіжності в російській армії та ширшій сфері російської безпеки.
- Фракції в російських силах безпеки та Кремлі, схоже, борються за контроль над російським інсайдерським інформаційним простором.
- Арешт Полякова свідчить про те, що різні фракції в Кремлі та російських спецслужбах використовують російський інформаційний простір і секретну інформацію для досягнення своїх політичних і фінансових цілей на тлі війни Росії в Україні.
- ЗСУ 15 липня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів.
- Міністерство оборони Білорусі оголосило, що розробило план для персоналу групи «Вагнера» з навчання білоруських сил, оскільки українські, російські та білоруські джерела продовжують повідомляти, що «вагнерівці» переміщуються до Білорусі.
- Російська влада, ймовірно, продовжує примусову інтеграцію єпархій Української православної церкви до підконтрольної Кремлю Російської православної церкви у межах ширшої кампанії релігійних переслідувань в окупованій частині України.
- Загарбники вели наступальні дії та досягли обмежених територіальних здобутків біля Сватового.
- Українські сили досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута, тоді як російські джерела стверджували, що окупанти здійснили обмежене просування на північному та південному флангах Бахмута.
- Росіяни продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Донецьк – Авдіївка, але не здобули жодних територіальних перемог.
- ЗСУ продовжували контрнаступ уздовж західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і досягли обмежених успіхів.
- Українські сили продовжували контрнаступальні операції та досягли обмеженого прогресу в західній частині Запорізької області.
- Міністерство оборони Росії 15 липня оголосило про завершення циклу призову на строкову військову службу в РФ навесні 2023 року.
- Український центр спротиву повідомив, що Кремль запустив програму вербування молоді в Росії для служби в окупаційних адміністраціях в Україні.
Нагадаємо, учора The New York Times повідомила, що для того, щоб зменшити рівень втрат військової техніки, ЗСУ змінили тактику ведення контрнаступу. Це призвело до сповільнення деокупації української території.
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