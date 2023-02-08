Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2
Сунак повідомив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським підписали «декларацію про подальше поглиблення співпраці»
фото: Офіс президента

Ріші Сунак: «Велика Британія прискорює доставку обладнання в Україну»

Перші британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні.  Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунака.

«Велика Британія прискорює доставку обладнання в Україну, щоб забезпечити, що воно досягне лінії фронту України найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками», –сказав Сунак.

За його словами, українські екіпажі, які прибули до Великої Британії минулого тижня, використовуватимуть основні бойові танки Challenger 2 для захисту України наступного місяця.

Прем'єр зазначив, що він радий, що вони погодилися розширити навчальну програму, за якою лише за останні шість місяців було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців.

Також він повідомив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським підписали «декларацію про подальше поглиблення співпраці».

«Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може бути такою вразливою для нападу», - підкреслив Сунак.

Раніше Сунак оголосив розширення програми підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ.

Теги: міністр Велика Британія танки Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британці навчатимуть українських військових
Велика Британія озвучила, скільки українських військових пройдуть навчання
31 сiчня, 15:54
Велика Британія заявила про непохитну підтримку України у війні проти РФ
Велика Британія анонсувала потужну військову підтримку України
9 сiчня, 19:42
Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів
Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів
3 лютого, 01:17

Політика

Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео
Як Зеленський із журналісткою в Лондоні обіймався: зворушливе відео
Швеція схвалила надання військової допомоги Україні на понад $400 млн
Швеція схвалила надання військової допомоги Україні на понад $400 млн
Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2
Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2
Сунак розповів, як Британія зміцнить ЗСУ
Сунак розповів, як Британія зміцнить ЗСУ
Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського
Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації
21K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
20K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
14K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8152
Путін може втекти з Росії. Терорист Гіркін назвав умову

Новини

Винищувачі для України: Сунак натякнув на позитивні рішення
Сьогодні, 21:01
До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Сьогодні, 17:00
Мін'юст вимагає заборонити Партію регіонів
Сьогодні, 16:31
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Сьогодні, 16:02
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Сьогодні, 15:33
Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту