Сенатор Сергій Цеков заявив, що Крим добре захищений від західної зброї

Сенатор від Криму переконаний, що Криму західна зброя нічим не може зашкодити

Сенатор від Криму Сергій Цеков оцінив захищеність півострова від західної зброї. Його слова цитує РИА Новости.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Цекова, Крим добре захищений від західної зброї. Він нагадав, що на півострові розміщено системи протиповітряної оборони та інше озброєння. «У кримчан страху немає», – відповів він.

Російський сенатор вважає, що Захід, роблячи гучні заяви, блефує та програє. «Вони хочуть своїми діями створити хвилю, коли всі злякаються і думатимуть, як з ними домовлятися», – пояснив він, і додав, що домовлятися з ними ніхто не буде. «Потрібно почекати, у що виллються ці заяви», – підсумував Цеков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін, виступаючи на заході на честь 80-річчя Сталінградської битви у Волгограді, висловився про постачання західної зброї Україні фразою «нам є чим відповісти». Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Росія повніше задіює весь свій потенціал у відповідь на постачання Заходом зброї Києву.