Україна зустріне тиждень ясною та теплою погодою, без суттєвих опадів: прогноз на 30 червня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У понеділок, 30 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень у більшості західних та східних областей без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, по області грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Цього тижня, 30 червня – 6 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запрошує 2 липня на День відкритих дверей. Київська картинна галерея 1 липня запрошує на відкриття виставки Артура Котика.

3 липня Євген Хмара представить нову програму, а Monatik 4 липня презентує четвертий альбом «Вічно танцююча людина». Любителів гумору чекає кілька цікавих стендапів.