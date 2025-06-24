Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 червня
Прогноз погоди на 24 червня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують пожежну небезпеку по всій території України

У вівторок, 24 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°.

В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно, вдень повсюди короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка  живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державнрму політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.

Читайте також:

Теги: вітер гроза погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві очікується невелика хмарність, місцями дощитиме
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 22 червня
22 червня, 05:44
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 червня
18 червня, 05:44
Прогноз погоди на 16 червня
В Україні до +27° та подекуди дощі: прогноз погоди на 16 червня
16 червня, 06:00
Прогноз погоди на 12 червня
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 06:00
У Києві невелика хмарність, короткочасні дощі
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня
6 червня, 05:46
Прогноз погоди на 4 червня
В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня
4 червня, 06:00
Прогноз погоди на 29 травня
В Україні короткочасні дощі: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 06:00
Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині
Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині
26 травня, 20:20
Синоптики прогнозують град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с
У Києві та семи областях очікуються грози: де вируватиме негода
24 травня, 19:59

Події в Україні

В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 червня
В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 червня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
Росія масовано атакувала дронами Харків: зафіксовано влучання, є постраждалі (оновлено)
Росія масовано атакувала дронами Харків: зафіксовано влучання, є постраждалі (оновлено)
Ворог атакував Сумщину: троє жертв, серед них – восьмирічна дитина
Ворог атакував Сумщину: троє жертв, серед них – восьмирічна дитина
Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
16K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua