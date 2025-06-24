В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 червня

Синоптики прогнозують пожежну небезпеку по всій території України

У вівторок, 24 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°.

На Київщині та в столиці буде хмарно, вдень повсюди короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державнрму політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.