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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 13 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 13 червня
Прогноз погоди на 13 червня
фото: glavcom.ua

Вдень 13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 м/с

У п'ятницю, 13 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат та південної частини, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні країни вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°).

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 13 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°.

Як раніше повідомлялось, протягом тижня, із 9 до 15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки відбудеться прем'єра вистави «Поромник».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує найменших глядачів на виставу «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка».

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Теги: погода

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