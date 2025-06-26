На Україну насувається спека

Максимальна температура очікується завтра, 27 червня

В Україні найближчими днями очікується спека. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, місцями температура повітря підніметься до +36…+37 градусів. Водночас така температура триматиметься недовго – вже наприкінці тижня очікується зниження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meteoprog.

За прогнозом Ігоря Кібальчича, у четвер, 26 червня, на більшості території країни буде сонячно і без опадів. Короткочасні грозові дощі можливі лише вночі на північному сході та вдень на крайньому заході. У Карпатському регіоні під час гроз можливі шквали 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, удень +23…+29 °С. На півдні та в Закарпатті очікується до +31…+36 °С.

У п’ятницю, 27 червня, погода зміниться: у західних, північних, центральних та Одеській областях прогнозують нестійкі погодні умови – дощі з грозами, місцями сильні зливи, град та шквали до 22 м/с. Температура вночі становитиме +14…+19 °С, удень +22…+28 °С. Водночас у центральних та південних регіонах місцями повітря прогріється до +32…+37 °С.

У суботу, 28 червня, короткочасні дощі з грозами очікуються вночі на півночі Лівобережжя, а вдень – у західних, північних та центральних областях. Температура повітря вночі +11…+17 °С, вдень +21…+27 °С. У Криму та Приазов’ї можливе підвищення до +30 °С.

29 червня дощі з грозами пройдуть у північно-східних областях. У решті території істотних опадів не прогнозується. Температура вночі становитиме +12…+18 °С, удень +19…+24 °С, на півдні – до +29 °С.

Нагадаємо, у четвер, 26 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Температура вночі у західних, північних та східних областях 12-17°, на решті території 17-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°.

Раніше «Главком» повідомляв, що 26 червня в Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.