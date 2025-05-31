Небо над столицею прикрасили «кучеряві» хмари

«Кучеряві» хмари над Києвом зачарували містян

У п'ятницю, 30 травня, небо над Києвом прикрасили мальовничі висококупчасті хмари. Кияни охоче фотографують незвичайні хмарні утворення та діляться знімками в соціальних мережах, пише «Главком».

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

Висококупчасті хмари – це білі або сірі хмарні утворення у вигляді шарів і гряд, що складаються з пластинчастих або округлих мас та валів. Вони можуть мати затінені частини, що відрізняє їх від перисто-купчастих хмар, які належать до хмар верхнього рівня.

фото: соцмережі

фото: соцмережі

Як пояснюють синоптики, такі хмари зазвичай виникають внаслідок поступового сходження повітря перед холодним фронтом. Нерідко їх поява є передвісником дощу.

Висота основи висококупчастих хмар над поверхнею Землі зазвичай коливається в межах від двох до шести кілометрів, а товщина шару становить від 200 до 700 метрів.

Нагадаємо, цими вихідними, 31 травня та 1 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у столиці відбудеться XIII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Також 1 червня 2025 року у Жовтневому палаці відбудеться концерт гурту «ДахаБраха». У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться вистава «Усі найкращі речі», а любителів гумору чекають традиційні стендапи.