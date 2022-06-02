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    Економіка та фінанси

    Hewlett Packard виходить з Росії та Білорусі

    Американська IT-компанія Hewlett Packard Enterprise покидає Росію та Білорусь - Hewlett Packard виходить з Росії та Білорусі
    Американська IT-компанія Hewlett Packard Enterprise покидає Росію та Білорусь
    фото: Depositphotos

    Понад 2 місяці тому компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) зупинила роботу в Росії та Білорусі

    Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise офіційно покидає Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Понад 2 місяці тому компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) зупинила роботу в Росії та Білорусі. Керівництво компанії цілком зрозуміло, що бізнес і високі технології не можуть мати нічого спільного з країною-агресором, війною та середньовіччям.

    Наразі до України приїжджають SEO-спеціалісти головних світових технологічних компаній. Навіть попри війну вони планують відкривати в Україні офіси.

    «РФ стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну пустелю, ще й прихопивши з собою Білорусь», – зазначив Михайло Федоров.

    Також він додав, що минуле ніколи не зможе перемогти майбутнє, а РФ – Україну.

    HP – це американський постачальник апаратного та програмного забезпечення для організацій та споживачів. Компанія виробляє ноутбуки, принтери, настільні ПК та іншу техніку.

    Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

    16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.

    Теги: Білорусь росія окупанти міністр війна бізнес технології Україна Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Hewlett Packard виходить з Росії та Білорусі