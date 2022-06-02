Hewlett Packard виходить з Росії та Білорусі

Понад 2 місяці тому компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) зупинила роботу в Росії та Білорусі

Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise офіційно покидає Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Понад 2 місяці тому компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) зупинила роботу в Росії та Білорусі. Керівництво компанії цілком зрозуміло, що бізнес і високі технології не можуть мати нічого спільного з країною-агресором, війною та середньовіччям.

Наразі до України приїжджають SEO-спеціалісти головних світових технологічних компаній. Навіть попри війну вони планують відкривати в Україні офіси.

«РФ стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну пустелю, ще й прихопивши з собою Білорусь», – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що минуле ніколи не зможе перемогти майбутнє, а РФ – Україну.

HP – це американський постачальник апаратного та програмного забезпечення для організацій та споживачів. Компанія виробляє ноутбуки, принтери, настільні ПК та іншу техніку.

Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.