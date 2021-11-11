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    Ще одна європейська країна готова приймати українських туристів

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    Швеція лишається відкритою для вакцинованих українців - Ще одна європейська країна готова приймати українських туристів
    Швеція лишається відкритою для вакцинованих українців
    фото: glavcom.ua

    Уже 10 країн ЄС заявили, що вакциновані українці можуть до них приїжджати

    Для українців за умови повної вакцинації проти Covid-19 чи негативного тесту залишилася відкрита Швеція. Це вже 10 країна ЄС, яка зберегла в'їзд для громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для мандрівок українців», – написав він.

    За словами Кулеби, Міністерство закордонних справ України продовжує працювати з партнерами, щоби можливостей було більше.

    11 листопада Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилася відкритою для подорожей українців.

    Як відомо, Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.

    Отже, станом на 11 листопада Швеція, Кіпр, Естонія, Хорватія, Данія, Чехія, Австрія, Бельгія, Ірландія та Нідерланди оголосили, що й надалі пускатиме громадян України. При цьому кожна країна встановлює певні правила та обмеження для подорожей.

    Щодо Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду буде необхідний негативний тест, а більш детальний перелік вимог ви можете переглянути на сайті МЗС – тут.

    Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Ірландія та Хорватія вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А от Австрія приймає і туристів, які вакциновані препаратом CoronaVac.

    Кіпр, окрім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до і після прибуття у країну.

    Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

    Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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    Теги: Швеція МЗС ЄС туризм українці Україна вакцинація мандрівка
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    Ще одна європейська країна готова приймати українських туристів