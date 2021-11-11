Ще одна європейська країна готова приймати українських туристів

Уже 10 країн ЄС заявили, що вакциновані українці можуть до них приїжджати

Для українців за умови повної вакцинації проти Covid-19 чи негативного тесту залишилася відкрита Швеція. Це вже 10 країна ЄС, яка зберегла в'їзд для громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для мандрівок українців», – написав він.

За словами Кулеби, Міністерство закордонних справ України продовжує працювати з партнерами, щоби можливостей було більше.

Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту.



Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.



Усі умови в’їзду до Швеціїhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Кіпр, окрім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до і після прибуття у країну.

Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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