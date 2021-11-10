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    Ще дві країни ЄС зберегли умови в'їзду для українців

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    МЗС обіцяє працювати задля збереження свободи подорожей українців - Ще дві країни ЄС зберегли умови в'їзду для українців
    МЗС обіцяє працювати задля збереження свободи подорожей українців
    фото: pixabay.com

    Глава МЗС України розповів «хороші новини»

    Естонія та Хорватія не змінили правил в'їзду для українців попри виключення нашої країни із «зеленого списку» ЄС. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію», – написав Кулеба.

    Згодом він також додав «ще одну хорошу новину».

    «Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян», – заявив Кулеба.

    Нагадаємо, вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

    9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

    Нагадаємо, посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

    Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

    Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

    26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

    Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

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    Теги: МЗС ЄС міністр Естонія туризм українці Хорватія Україна Дмитро Кулеба
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    Ще дві країни ЄС зберегли умови в'їзду для українців