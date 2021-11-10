Ще дві країни ЄС зберегли умови в'їзду для українців

Глава МЗС України розповів «хороші новини»

Естонія та Хорватія не змінили правил в'їзду для українців попри виключення нашої країни із «зеленого списку» ЄС. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію», – написав Кулеба.

Згодом він також додав «ще одну хорошу новину».

«Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Нагадаємо, посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

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