В Україні лунала масштабна повітряна тривога

Громадянам слід було негайно перейти в укриття цивільного захисту

У ночі 25 вересня по всій території України лунає сигнал повітряної тривоги.

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Зазначимо, що станом на 0:30 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Зазначимо, що в 1:10 повітряну тривогу почали скасовувати у більшості областей України, проте загроза поки що зберігається в південних та східних областях.

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Повітряні сили України повідомляють про ракетну небезпеку в центральних та східних областях. Також повідомляється, що у напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed.