В Україні лунала масштабна повітряна тривога
Громадянам слід було негайно перейти в укриття цивільного захисту
У ночі 25 вересня по всій території України лунає сигнал повітряної тривоги.
Зазначимо, що станом на 0:30 мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Зазначимо, що в 1:10 повітряну тривогу почали скасовувати у більшості областей України, проте загроза поки що зберігається в південних та східних областях.
Повітряні сили України повідомляють про ракетну небезпеку в центральних та східних областях. Також повідомляється, що у напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed.
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