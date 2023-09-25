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В Україні лунала масштабна повітряна тривога

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні лунала масштабна повітряна тривога

Громадянам слід було негайно перейти в укриття цивільного захисту

У ночі 25 вересня по всій території України лунає сигнал повітряної тривоги. 

Зазначимо, що станом на 0:30 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

В Україні лунала масштабна повітряна тривога фото 1

Зазначимо, що в 1:10 повітряну тривогу почали скасовувати у більшості областей України, проте загроза поки що зберігається в південних та східних областях.

Повітряні сили України повідомляють про ракетну небезпеку в центральних та східних областях.  Також повідомляється, що у напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed.

Теги: тривога

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