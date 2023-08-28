Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала майже годину

Ворог запускав крилаті ракета «Калібр» з акваторії Чорного моря

Приблизно о четвертій ранку 28 серпня українськими областями ширилася повітряна тривога. Приблизно о п'ятій ранку тривогу скасовано в більшості областей. Небезпека зберігається в Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

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«Запорізька, Херсонська та Миколаївська області – активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку», – попередили повітряники.

Тривога оголошувалася через те, що окупанти атакували крилатими ракетами. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України. Військові фіксували ймовірні пуски ворогом крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

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О 4:12 повітряну тривогу було оголошено також у Київській (без Києва), Житомирській та Вінницькій областях.

О 04:33 повітряну тривогу було оголошено в Києві, а також на Чернігівщині, Хмельниччині, Тернопільщині та Рівненщині.

Мапа тривог станом на 4:33 мала такий вигляд:

Нагадаємо, завершилася 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Учора вночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено чотири крилаті ракети. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.