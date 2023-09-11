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Окупанти запустили нову хвилю «Шахедів» на Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти запустили нову хвилю «Шахедів» на Україну
Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе
фото з відкритих джерел

У Кривому Розі вдруге від початку доби прогриміли вибухи

Близько 7 години ранку оголошено повітряну тривогу на південному сході України.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в Херсонській і Миколаївській областях – загроза застосування ударних БпЛА.

Також повідомляється, що група ударних дронів наближається до Кривого Рогу.

У Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Окупанти запустили нову хвилю «Шахедів» на Україну фото 1

У соцмережі повідомляється, що близько 7:40 у Кривому Розі прогриміли вибухи. «Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами, а також зафіксували рух двох груп «Шахедів» з півдня та сходу в напрямку Кривого Рогу.

Теги: росія війна Кривий Ріг безпілотник тривога

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