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Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у восьми областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у восьми областях
фото ілюстративне

Наразі у цих областях оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили Збройних сил України попереджають про ймовірне застосування російськими військами балістичного озброєння, під загрозою – вісім областей. Про це Повітряні сили повідомили в Телеграмі.

«Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння», – ідеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у восьми областях фото 1

Наразі у цих областях оголошена повітряна тривога.

Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. 

Теги: окуповані території ракета озброєння тривога балістичні ракети

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