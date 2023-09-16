У Харкові прогриміла серія вибухів

На Харківщині оголошено повітряну тривогу

У Харкові пролунало щонаймеше чотири вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту Харків», – заявив посадовець.

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За його словами, екстрені служби виїхали на місця влучань.

Про вибухи поінформував також і мер Харкова Ігор Терехов. Він закликав містян перебувати в укриттях до відбою тривоги.

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Зазначимо, що на Харківщині та ще в низці областей України станом на момент публікації триває повітряна тривога.

Нагадаємо, що 12 вересня російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Козачій Лопані Харківської області.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення.