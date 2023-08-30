В Одесі пролунали вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакують регіон ракетами та закликав не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

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Офіційний паблік Одеси зазначив, що ворог атакує Одеську область ракетами морського базування.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва.

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня.

О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

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Також у Повітряних силах повідомили, що російські терористи запустили ракети Калібр з Чорного моря по півдню Одещини.