Білорусь, ймовірно, готується до вступу у війну – Генштаб

У Білорусі агітують добровольців для вступу до лав територіальної оборони

Наразі ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Білорусі залишається низькою

У прикордонних з Україною областях Білорусі створюють тероборону. Також продовжено заборону на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Це зокрема може бути кроком до підготовки участі Білорусі у війні. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу.

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Крім того, у Білорусі агітують добровольців для вступу до лав територіальної оборони задля так званого захисту держави.

Проте Громов зазначив, що наразі ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас є певні обставити, які вказують на таку можливість.

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Раніше повідомлялося, що Генштаб попередив про загрозу посилення ракетних ударів із Білорусі.

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.