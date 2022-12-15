Генштаб повідомив, ким Росія планує поповнити армію

Зараз на території Росії налічується близько шести мільйонів трудових мігрантів

У Росії дозволили призивати на військову службу по мобілізації також засуджених громадян

Військове керівництво Росії прийняло низку законодавчих актів, що значно розширюють список громадян, яких можуть призвати на військову службу. Зокрема, йдеться про трудових мігрантів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

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«Названі зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, які перебувають на території РФ», – сказав Громов.

Зазначається, що зараз на території Росії налічується близько шести мільйонів таких осіб, переважна більшість яких становлять вихідці з Узбекистану (майже 50%) та Таджикистану (30%), а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн осіб (майже 45%) – чоловіки призовного віку.

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Крім того, у Росії дозволили призивати на військову службу по мобілізації засуджених громадян, які відбувають покарання, або мають незняту судимість. Під дію закону не потрапляють лише громадяни, які були засуджені за певним списком статей кримінального кодексу РФ – насамперед за шпигунство, держзраду, тероризм тощо.

Нагадаємо, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.