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Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
Співачка зібрала 100 автівок для українських військових
фото: скріншот з відео

Автомобілі будуть передані у Збройні Сили України

Загалом на фронт від початку повномасштабного вторгнення вдалося відправити 367 автівок!

Українська співачка Ірина Федишин передає 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

«Усі ці автівки нам допомогли перегнати волонтери. Більша частина автівок придбана в Англії. Цих 100 автівок будуть відправлені у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту, туди, де вони найбільше потрібні», – зазначила співачка.

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Перед відправкою до військових автомобілі освятили священнослужителі у Львові.

Нагадаємо, раніше співачка Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї.

Минулоріч концерт співачки перервав чоловік, який видерся на сцену та заявив, що є росіянином і не вважає, що має перед кимось вибачатися. Росіянин ледь не зіпсував концерт української співачки Ірини Федишин у Міннеаполісі. 

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Теги: Ірина Федишин благодійність військові автомобіль військова допомога

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