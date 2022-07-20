Українські дипломати подарували творцям Bayraktar ексклюзивні вишиванки (фото)

Скоро ексклюзивні вишиванки будуть у продажі для загалу

Турецький БПЛА Bayraktar TB2 перетворили на елемент української вишивки на традиційних сорочках-вишиванках. Першими ексклюзивні сорочки отримали керівники компанії Baykar Makina, яка виробляє ці безпілотники. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Слово «Байрактар» чув кожен. Багато хто взяв участь у проєкті «Народний Байрактар». А чи бачив хтось Байрактар на вишитій сорочці з загальнонаціональними символами: калиною, колосками, пташками? Ми наважились і втілили в життя цей сміливий задум разом з дизайнером Мартою Лешак та майстрами «Мотив», – повідомив посол.

Першими вишиванки з «байрактарами» отримали керівники компанії Baykar Makina.

«Українська традиційна вишивка окрім декоративної, виконує функцію оберега. Кожен орнамент несе позитивний символізм, щоб уберегти того, хто його носить, від усього злого. Байрактар став своєрідним оберегом для українського народу у війні України проти росії. І зберіг безліч невинних життів. Брати-творці легендарних пташок – байрактарів Haluk Bayraktar та Selçuk Bayraktar першими отримали такі вишиванки і вже оцінили реалізацію нашого задуму», – повідомив Боднар.

Незабаром ці вишиванки будуть у продажі для загалу, 15% від продажів буде відправлено на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів. Безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, вже доправили в Україну.

Слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових і у Польщі.

18 липня стало відомо, що норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон, щоб придбати для української армії беспілотник «Байрактар».

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.