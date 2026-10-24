Українські воїни зірвали пропагандистську операцію РФ за 20 км від фронту

Командування наказало росіянину проникнути до села Терсянка, встановити триколор і повернутися на свої позиції

ЗСУ взяли в полон російського військового, якого командування відправило встановити триколор у глибокому українському тилу. Окупант мав дістатися села Терсянка Запорізької області, розташованого приблизно за 20 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 225-й окремий штурмовий полк.

Полонений був розвідником 36-ї російської бригади. Він отримав наказ вирушити з Гуляйполя до Терсянки, встановити там прапор РФ, а після виконання завдання спробувати повернутися на свої позиції. Так російське командування намагалося створити пропагандистську картинку, яка мала б свідчити про нібито просування окупаційних військ.

Однак виконати завдання росіянину не вдалося. У смузі відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ його захопили українські штурмовики.

У розмові з українськими військовими полонений розповів, що потрапив до російської армії з виправної колонії, де відбував покарання. Він підписав контракт, а вже через два місяці служби отримав наказ вирушити з прапором РФ в український тил.

❗️Російське командування відправило військового з триколором за 20 км від фронту, щоб створити видимість просування окупантів на Запоріжжі Однак замість пропагандистської «перемоги» росіянин потрапив у полон до бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За словами окупанта, досвідченіші військовослужбовці попереджали новобранців, що командування відправлятиме їх «на м'ясо». Попри те, що росіянин добровільно підписав контракт, він заявив, що досі не може визначити, яка зі сторін має рацію.

«Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен», – сказав полонений.

У 225-му окремому штурмовому полку зазначили, що замість пропагандистського звіту про чергову російську «перемогу» військовий опинився в українському полоні.

Раніше російський військовослужбовець Олександр, який потрапив у полон до українських захисників, розповів, що протягом кількох років жив разом зі старшою рідною сестрою та мав із нею інтимні стосунки. Він працював, віддавав їй гроші, а згодом підписав контракт із російською армією.