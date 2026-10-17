Жив із сестрою як із дружиною: полонений росіянин приголомшив зізнанням

Окупант під час інтерв’ю намагався зв’язатися з сестрою, однак на дзвінок вона не відповіла

Сестра спонукала окупанта підписати контракт та отримала від нього мільйони

Російський військовослужбовець Олександр, який потрапив у полон до українських захисників, розповів, що протягом кількох років жив разом зі старшою рідною сестрою та мав із нею інтимні стосунки. Він працював, віддавав їй гроші, а згодом підписав контракт із російською армією. Як інформує «Главком», про це окупант розказав у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

36-річний чоловік родом із Іркутської області РФ. Він розповів, що після смерті батьків працював на лісозаготівлі, їздив на заробітки, а власної сім’ї не створив. У нього є четверо сестер. З однією з них, старшою за нього, він почав жити після того, як жінка овдовіла й повернулася до рідного селища. Вона виховувала чотирьох дітей і не працювала, займалася господарством.

Олександр стверджує, що допомагав сестрі фінансово, адже її родина потребувала грошей. Згодом він переїхав до її будинку. Під час розмови чоловік визнав, що між ними були сексуальні стосунки. Він пояснив, що це сталося після спільного вживання алкоголю, а згодом такі випадки повторювалися.

«Ми жили там разом, я працював, привозив гроші додому», – розповів полонений, описуючи їхній побут.

У 2024 році чоловік підписав контракт із російською армією. За його словами, саме сестра підштовхувала його до цього рішення, переконуючи, що на війні можна заробити гроші й повернутися живим. Інші три сестри, як стверджує Олександр, відмовляли його від участі у війні.

Після підписання контракту він отримав близько 600 тисяч рублів і переказав ці гроші сестрі. Пізніше, після поранення, йому виплатили ще близько трьох мільйонів рублів – їх він також відправив додому. Повернувшись на реабілітацію, чоловік побачив, що в будинку зробили ремонт, звели нову лазню та придбали автомобіль.

Олександр заявив, що перед відправленням на війну оформив на сестру довіреність, аби в разі його загибелі вона могла отримати належні виплати. У розмові він також розповів, що сестра наполягала на його поверненні до війська після реабілітації.

Окупант під час інтерв’ю намагався зв’язатися з сестрою, однак на дзвінок вона не відповіла. Тож Олександру залишилося лише записати їй голосове повідомлення. Він повідомив, що живий, і попросив спробувати передати йому посилку.

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