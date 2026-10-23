Головна Світ Політика
search button user button menu button

Воїн Нацгвардії написав 73 патріотичні пісні в полоні: окупанти не погоджуються на обмін

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Воїн Нацгвардії написав 73 патріотичні пісні в полоні: окупанти не погоджуються на обмін
Військовий створює патріотичні композиції та планує виконати їх після повернення додому
фото: glavcom.ua

Музикант подумки повторює власні композиції, щоб зберегти їх до повернення додому

Представник оркестру Національної гвардії України, який перебуває в російському полоні, написав уже 73 пісні. За словами його колишнього співкамерника, військовий створює патріотичні композиції та планує виконати їх після повернення додому. Водночас його досі не обміняли, повідомляє «Главком».

«Разом зі мною сидів в одній камері представник оркестру Нацгвардії. Його також не міняють. Він уже 73 пісні написав. Їх співає собі, щоб не забути. Трохи як гімн України в нього такий, патріотичний. Я їх, на жаль, не пам’ятаю», – розповів колишній співкамерник військового.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За його словами, нацгвардієць зберігає свої твори в пам’яті, повторюючи їх, аби не забути слова й мелодії. Після звільнення він планує заспівати написані в полоні пісні. Співкамерник назвав військового дуже талановитою людиною. 

Варто нагадати, що у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року. 

 

Читайте також:

Теги: ЗСУ Нацгвардія окупанти росія війна обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вітає президента України Володимира Зеленського в оточенні бійців 12-ї роти Ірландської гвардії біля Даунінг-стріт, 10
У нас немає плану «б»! Чи є план «б» в ЄС?
15 жовтня, 11:38
За словами Трампа, щомісяця гинуть десятки тисяч людей, переважно військових, тому важливо якнайшвидше досягти врегулювання
Трамп розповів, чого хоче від Зеленського та Путіна
26 вересня, 17:47
Глава Кремля наголосив, що нейромережі мають залишатися лише інструментом у руках людини
Путін розповів, чи користується штучним інтелектом
2 жовтня, 03:29
Дмитро Медведєв дав інтерв’ю іранському Держтелерадіо
Експрезидент Росії назвав три вимоги Росії для миру з Україною
4 жовтня, 01:26
Шредер отримав керівну посаду в Росії
«Російські гроші мають цілющу силу?». Нова робота Шредера обурила Німеччину
4 жовтня, 12:19
Внаслідок ворожого обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва
Росія вдарила по важливому енергооб’єкту Києва: Шмигаль розповів деталі
8 жовтня, 19:38
Президент також очікує, що до роботи долучаться представники європейських країн
Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на переговорах у США
8 жовтня, 21:53
Наслідки атак позначилися не лише на роботі цифрових платформ, а й на фінансових операціях користувачів
Сервіси «Яндекса» досі не працюють після ударів: росіяни не можуть повернути гроші
12 жовтня, 14:53
Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
15 жовтня, 13:47

Політика

Воїн Нацгвардії написав 73 патріотичні пісні в полоні: окупанти не погоджуються на обмін
Воїн Нацгвардії написав 73 патріотичні пісні в полоні: окупанти не погоджуються на обмін
Удар по РФ знищив цех заводу «Протон», який виробляє компоненти для ракет (фото)
Удар по РФ знищив цех заводу «Протон», який виробляє компоненти для ракет (фото)
Трамп зробив заяву про перемир'я між Україною та РФ
Трамп зробив заяву про перемир'я між Україною та РФ
Молдова оголосила жорстку відповідь Росії через падіння дрона на території країни
Молдова оголосила жорстку відповідь Росії через падіння дрона на території країни
Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках
Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках
Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)
Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua