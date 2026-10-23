Воїн Нацгвардії написав 73 патріотичні пісні в полоні: окупанти не погоджуються на обмін

Музикант подумки повторює власні композиції, щоб зберегти їх до повернення додому

Представник оркестру Національної гвардії України, який перебуває в російському полоні, написав уже 73 пісні. За словами його колишнього співкамерника, військовий створює патріотичні композиції та планує виконати їх після повернення додому. Водночас його досі не обміняли, повідомляє «Главком».

«Разом зі мною сидів в одній камері представник оркестру Нацгвардії. Його також не міняють. Він уже 73 пісні написав. Їх співає собі, щоб не забути. Трохи як гімн України в нього такий, патріотичний. Я їх, на жаль, не пам’ятаю», – розповів колишній співкамерник військового.

За його словами, нацгвардієць зберігає свої твори в пам’яті, повторюючи їх, аби не забути слова й мелодії. Після звільнення він планує заспівати написані в полоні пісні. Співкамерник назвав військового дуже талановитою людиною.

Варто нагадати, що у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року.