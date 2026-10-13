У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили приватний будинок

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється

У столиці під час чергової ворожої атаки зафіксовано падіння уламків безпілотника. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив мер столиці.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Зазначимо, що станом на 06:58 у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу – це вже третя тривога у столиці від початку доби. О 08:14 було оголошено відбій повітряної загрози.

Нагадаємо, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, випустивши шість балістичних ракет. У Дніпровському районі ракета влучила в обʼєкт транспортної інфраструктури. Також у Деснянському районі сталося влучання ракети у чотириповерхову складську будівлю.

Також під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.