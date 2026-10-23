Депутати пропонують встановити 16 березня Днем пам’яті цивільних жертв російської агресії

Датою вшанування пропонується обрати 16 березня – день, коли у 2022 році окупанти скинули авіабомбу на драмтеатр у Маріуполі

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, який передбачає заснування на державному рівні Дня пам’яті цивільних осіб, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, починаючи з 2014 року. Про це пише «Главком».

Датою вшанування пропонується обрати 16 березня – день, коли у 2022 році російські війська скинули авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, який слугував укриттям для сотень мирних жителів із дітьми.

Автори ініціативи зазначають, що трагедія в Маріуполі стала символом воєнних злочинів проти цивільних, а встановлення цієї дати дозволить об'єднати вшанування жертв усіх українських міст і сіл. У разі ухвалення документа Кабінет Міністрів має розробити відповідний план щорічних державних заходів. Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків із держбюджету.

Як відомо, 16 березня 2022 року російські війська скинули авіабомби на будівлю театру, на якій був великий напис «Дети». За різними оцінками (міської ради та міжнародних розслідувань, зокрема AP), під завалами загинуло від 300 до понад 600 цивільних мешканців, які переховувалися від обстрілів. \

Керівництво театру та українська влада наголошували, що на місці зруйнованої будівлі має бути меморіал пам'яті жертвам, а не розважальний чи пропагандистський заклад.

Російська окупаційна влада завершила псевдореконструкцію та відкрила драматичний театр у грудні 2025 року попри те, що на цьому місці загинули сотні людей.