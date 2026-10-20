Росія зіткнулася з навалою ведмедів: хижаки дісталися околиць Москви

У 22 регіонах РФ зафіксували десятки нападів ведмедів на людей

У Росії почастішали напади ведмедів на людей, а сліди хижаків дедалі частіше знаходять навіть у Московській області. За даними російського Міністерства природних ресурсів, від початку 2026 року ведмеді здійснили десятки нападів у різних регіонах країни, внаслідок яких загинули понад 20 людей. На тлі цих випадків місцева влада почала видавати дозволи на відстріл небезпечних тварин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією Міністерства екології та природокористування Московської області, останніми роками місцеві жителі дедалі частіше повідомляють про сліди ведмедів поблизу населених пунктів. Найбільше таких випадків фіксують у західній та північній частинах Підмосков'я.

фото: росЗМІ

Йдеться про відбитки лап, характерні позначки на деревах та інші ознаки перебування тварин. В окремих випадках поблизу автомобільних доріг помічали ведмежат.

фото: росЗМІ

Однією з причин почастішання таких випадків називають збільшення чисельності хижаків у сусідніх регіонах Росії. Зокрема, у Смоленській області за 12 років популяція ведмедів зросла майже вп'ятеро – із 500 до 2380 особин. У Тверській області їхня кількість збільшилася з трьох тисяч до приблизно п'яти тисяч. У Ярославській області чисельність тварин за цей період подвоїлася – із 650 до 1300.

Водночас проблема виходу ведмедів до людей набула значно ширшого масштабу. За даними російського Мінприроди станом на 30 вересня, від початку 2026 року в країні зафіксували 59 нападів ведмедів на людей у 22 регіонах. Унаслідок цих випадків загинула 22 людини, ще 38 постраждали.

Одним із резонансних випадків став напад ведмедя на туристів у Республіці Алтай. У серпні поблизу селища Артибаш хижак напав на намет, унаслідок чого загинула 29-річна жінка.

фото: росЗМІ

Через небезпеку нападів у деяких російських регіонах почали запроваджувати додаткові обмеження. Зокрема, у Байкальську Іркутської області встановили комендантську годину, у Томській області обмежували проведення масових заходів, а на Сахаліні скасували запланований забіг.

На тлі почастішання зустрічей із хижаками місцева влада почала застосовувати відстріл тварин. Крім того, у Росії почали обговорювати можливість збільшення квот на відстріл ведмедів, продовження мисливського сезону та спрощення процедури отримання відповідних дозволів.

Однак такі пропозиції викликали критику з боку зоозахисників. Представники фонду «Мир ведмедів» попередили, що масовий відстріл може сприяти браконьєрству та не розв'яже проблему появи диких тварин поблизу людських осель.

Серед можливих причин виходу ведмедів до населених пунктів фахівці називають нестачу природного корму, лісові пожежі та доступність харчових відходів. За оцінками російського Мінприроди, загальна чисельність бурих ведмедів у країні у 2026 році становить приблизно 307,9 тис. особин. Для порівняння, у 1990 році їх налічувалося близько 130 тис.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у вересні російське місто Абаза в Хакасії фактично опинилося в оточенні ведмедів. Хижаків помічали одразу в кількох районах населеного пункту, а місцевій владі довелося організувати їхнє відлякування. Трьох агресивних тварин застрелили. Крім того, у Красноярському краї ведмідь убив двох жінок віком 67 і 73 роки, які вирушили до лісу по гриби. Їхні тіла знайшли за кілька кілометрів від селища Підтьосово.