Переговори Ердогана з Путіним: про що говорили політики

Ердоган наголосив про важливість припинення вогню та створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, політики обговорили ситуацію в Україні. Також Ердоган повторив свою пропозицію підвищити переговори у Стамбулі до рівня лідерів, повідомила адміністрація президента Туреччини

«Президент Ердоган повторив свою пропозицію підвищити стамбульський процес, важливий етап для переговорів між Росією та Україною, до рівня лідерів», – ідеться у повідомленні

Ердоган наголосив про важливість припинення вогню та створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Президент Туреччини наголосив, що буде і далі продовжувати діалог з Росією та Україною для встановлення миру.

«Президент Ердоган зазначив, що продовження позитивної динаміки, досягнутої на стамбульських переговорах з метою прокладання шляху до миру, принесе користь усім» – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, перед візитом до Путіна генсек ООН заїхав до Ердогана. Нагадаємо, найбільший туроператор Європи вимагає від готелів Туреччини виганяти росіян. До слова, турецькі компанії зацікавлені у компенсації збитків через дії російських окупантів.