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    У Маріуполі росіяни розкрадають музеї та вивозять експонати в Росію

    Російський військовий грабує один із маріупольських музеїв&nbsp; - У Маріуполі росіяни розкрадають музеї та вивозять експонати в Росію
    Російський військовий грабує один із маріупольських музеїв 
    фото: Петро Андрющенко / Telegram

    Військові РФ відправляють «господарю Кремля» лише найцінніші експонати

    У заблокованому Маріуполі російські військові грабують музеї та архіви. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

    За його словами, прямо зараз окупанти розграбовують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв.

    Повідомляють про намір все вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання відправити найцінніші експонати на експозицію до Росії.

    «Росія країна офіційного грабування», – підсумував Андрющенко.

    Він також показав світлину. На ній чоловік у формі російського військового тягне на собі загорнуту в біле полотно картину.

    Як ми писали раніше, російські ракети знищують українську історію.

    Днями російські військові знищили будинок, в якому частково зберігався архів В'ячеслава Чорновола і його шваґра, теж дисидента Миколи Плахотнюка.

    Теги: росія окупанти війна музеї військові окупація
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    У Маріуполі росіяни розкрадають музеї та вивозять експонати в Росію