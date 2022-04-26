У Маріуполі росіяни розкрадають музеї та вивозять експонати в Росію

Військові РФ відправляють «господарю Кремля» лише найцінніші експонати

У заблокованому Маріуполі російські військові грабують музеї та архіви. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, прямо зараз окупанти розграбовують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв.

Повідомляють про намір все вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання відправити найцінніші експонати на експозицію до Росії.

«Росія країна офіційного грабування», – підсумував Андрющенко.

Він також показав світлину. На ній чоловік у формі російського військового тягне на собі загорнуту в біле полотно картину.

Як ми писали раніше, російські ракети знищують українську історію.

Днями російські військові знищили будинок, в якому частково зберігався архів В'ячеслава Чорновола і його шваґра, теж дисидента Миколи Плахотнюка.