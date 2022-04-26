Вибухи в Тирасполі: все, що відомо на цю мить

У непідконтрольному Придністров’ї усі силові «відомства» переведені на посилений режим несення служби, а в містах готуються розгорнути додаткові блокпости

Учора, 25 квітня, в непідконтрольному Придністровʼї пролунав перший вибух у місті Тирасполь. Сьогодні вибухи продовжилися в селі Маяк, в безпосередній близькості від українського кордону й де розташовується придністровська телерадіовежа. У непідконтрольному регіоні оголошений «червоний» рівень терористичної тривоги. «Главком» слідкує за ситуацією.

Через події в Придністровʼї президентка Молдови Майя Санду скликала термінове засідання Ради безпеки, яке досі триває. Учора, відразу після першого вибуху, на термінову зустріч зібралося керівництво Служби інформації та безпеки Молдови.

У непідконтрольному Придністров’ї на цей момент, усі силові «відомства» переведені на посилений режим несення служби, а в містах готуються розгорнути додаткові блокпости.

Тирасполь підтверджує три випадки обстрілів: постріли з РПГ в будівлю «МДБ» вчора, 25 квітня, підрив телерадіовишки у селищі Маяк та обстріл військової частини поблизу населеного пункту Паркани.

Разом з тим, російське агентство ТАСС, з посиланням на свої джерела повідомило ще про один вибух, який ймовірно стався на території аеродрому поблизу «Міноборони» Придністров'я. В Кремлі заявили, що «занепокоєні» ситуацією у Придністров’ї, однак контакти з приводу цього із президенткою Майєю Санду не плануються.

Придністровський лідер Вадим Красносельський скликав засідання Радбезу, де було прийнято рішення про оголошення «червоного» рівня терористичної загрози.

Також очікується заява конституційної влади Молдови після завершення засідання Радбезу в Кишиневу під головуванням президентки Маї Санду.

Після серії провокацій, тираспольський режим скасував проведення параду, присвяченому Дню перемоги, 9 травня, з метою уникнення скупчення людей.

Після серії вибухів на виїзд з окупованого Придністров’я утворилися автомобільні черги. Так, у пункті пропуску «Бендери» утворився затор завдовжки 1,5 кілометра у бік Кишинева. В тираспольському напрямку – такого ажіотажу немає. На КПП в населеному пункті Варниці - ситуація зворотна: утворилася величезна черга на в'їзд у непідконтрольне Придністров'я.

Сьогоднішні вибухи у Придністров’ї були зафіксовані у Григоріпольському районі в селищі Маяк, де розташовується «Придністровський радіо телецентр» (ПРТЦ). Телерадіовежа який у радянський час безпосередньо підпорядковувалася радіостанції СРСР «Маяк» і 1971 року був її структурним елементом.

Радіоцентр здійснював трансляцію програм не тільки на територію Радянського Союзу та на найближчі соціалістичні країни та на віть на радянські полярні станції. Згідно, з відкритими даними, молдовський радіоцентр вважався одним з найпотужніших в СРСР. Сьогодні через вежу зв’язку транслювалося у регіон російське радіо «Голос Росії» та придністровське радіо.

Перший постріл був здійснений учора, 25 квітня. Невідомі тричі поцілили з ручної протитанкової гармати (РПГ) по будівлі так званого Міністерства державної безпеки. Інцидент стався у Тирасполі, о 17:45 за місцевим часом. Придністровський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею «тероризм». Згодом Красносельський повідомив, що розслідуванням займатимуться «МДБ», «МВС», «СК» та «Прокуратура».

Через ситуацію на Лівому березі, Придністровський державний університет (ПДУ) переходить на дистанційний режим роботи із завтрашнього дня, з 27 квітня. Крім того, Красновельський повідомив у своєму Telegram каналі про скасування випускних екзаменів та атестації в школах.

Як раніше повідомлялося, президент Республіки Молдова Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.

Учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

Жителі окупованого Придністров’я почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.