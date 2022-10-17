Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Росія тримає у Чорному морі два носії «Калібрів»

Рашисти можуть атакувати Україну 12 «Калібрами»

Росія тримає у Чорному морі шість кораблів та два ракетоносії. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За інформацією українських воїнів, у Чорному морі тримається помірна штормова погода, вороже корабельне угруповання – без змін.

Зазначається, що шість кораблів, серед яких один великий десантний корабел та два надводні ракетоносії, споряджені 12-ма «Калібрами».

«Пам’ятайте про загрози і ризики: ракетна небезпека і атаки дронами лишаються актуальними. Прогулянки узбережжям також можуть бути небезпечними з огляду на ризик виносу штормовим морем мін», – зауважили у командуванні.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс «Тор» та щонайменше 50 російських військових. Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

Разом з тим ввечері 16 вересня протиповітряна оборона на півдні України знищила 11 дронів-камікадзе «Shahed-136».