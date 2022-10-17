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Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових
ЗСУ на півдні знищили зенітно-ракетний комплекс «Тор»
фото ілюстративне

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню «Град»

Українські військові на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс «Тор» та щонайменше 50 російських військових. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

Втрати рашистів становлять:

  • два танки;
  • три крупнокаліберні гаубиці  типу «Мста»;
  • гармата типу «Гіацинт»;
  • самохідна артустановка;
  • міномет;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • три одиниці авто-бронетехніки;
  • зенітно-ракетний комплекс «Тор»;
  • щонайменше 50 окупантів.

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню «Град» та три одиниці інженерної і броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, вночі дрони-камікадзе «Shahed-136» влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині. 

Також ввечері 16 жовтня, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе.

Разом з тим ввечері 16 вересня протиповітряна оборона на півдні України знищила 11 дронів-камікадзе «Shahed-136».

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