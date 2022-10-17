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Вечірня атака на південь. ЗСУ назвали кількість збитих дронів

Альона Боженко
glavcom.ua
Вечірня атака на південь. ЗСУ назвали кількість збитих дронів
ППО за годину збила з десяток дронів-камікадзе
фото ілюстративне

По одному «шахеду» знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України

Протиповітряна оборона на півдні України знищила 11 дронів-камікадзе «Shahed-136». Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Дев'ять дронів силам ППО вдалося знищити за годину.

«На півдні України знову атака дронів-камікадзе «Shahed-136»…. Протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено 9 дронів-камікадзе «Shahed-136». Крім того, приємні новини і від ППО інших складових Сил оборони. По одному «шахеду» знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ввечері 16 жовтня, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе. Пізніше пабліки повідомили, що після вибухів в області спалахнула пожежа.

Також ввечері, 16 жовтня, окупаційні війська із використанням реактивних систем залпового вогню знову обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України знищили ворожу техніку, а в ході наступу суттєво поповнили обмінний фонд. Він зауважив, що наразі найважчою ситуація на фронті залишається у Донецькій області.

 

Теги: ЗСУ безпілотник

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