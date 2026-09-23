Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
Під час атаки 23 вересня у Києві було пошкоджено один із дата-центрів
фото: ДСНС

Міністр заявив, що Росія намагається порушити роботу систем, які передають інформацію про повітряні загрози

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія під час масованої атаки 23 вересня завдала ударів по українських дата-центрах, намагаючись перервати потік інформації, який рятує життя українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МЗС.

«Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації», – заявив Сибіга. За словами міністра, швидке отримання попереджень про ракетні та дронові атаки має важливе значення для безпеки цивільного населення. Завдяки таким повідомленням люди можуть вчасно дізнатися про загрозу та перейти до укриттів.

Сибіга наголосив, що дата-центри є критично важливою цивільною інфраструктурою, яка забезпечує доступ населення до інформації та роботу необхідних сервісів.

«Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль», – заявив глава МЗС.

Міністр також заявив, що такими ударами Росія, на його думку, намагається дестабілізувати життя українців і чинити тиск на цивільне населення. Він закликав партнерів посилити санкційний тиск на РФ та збільшити кількість засобів протиповітряної оборони. Водночас під час атаки 23 вересня у Києві було пошкоджено один із дата-центрів. Через це у мережах окремих провайдерів виникли перебої зі зв'язком і доступом до частини сервісів.

Нагадаємо, 23 вересня Росія від ночі та вранці атакувала Київ ударними безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Дарницькому районі дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа на даху АЗС Ukrnafta. У Голосіївському районі безпілотник влучив в АЗС та пошкодив складське приміщення. На Харківському шосе удар частково зруйнував будівлю АЗС UPG та автомийку.

У Солом’янському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства, а уламки безпілотника впали між житловими будинками. Згодом стало відомо про руйнування бізнес-центру, де, зокрема, розташовувалася велика їдальня. Там є загиблі та поранені.

Також спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу.

Атака пошкодила об’єкти цифрової інфраструктури. Через пошкодження дата-центрів у Києві виникли масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів.

Через пожежі після ударів у столиці погіршилася якість повітря. Задимлення зафіксували, зокрема, у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга війна обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після російського удару по Одещині спалахнула пожежа
Стали відомі наслідки масованого удару по Одещині
19 вересня, 09:40
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям
Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
17 вересня, 12:43
Президент додав, що конкретний формат оборонної співпраці залежатиме від рішення японської сторони
«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією
17 вересня, 12:09
Наслідки російської атаки в одному з ресторанів McDonald's у Києві
Російська атака пошкодила McDonald's у Києві
15 вересня, 15:53
У Новому Уренгої уражено завод з підготовки конденсату до транспорту
Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 встановили новий рекорд дальності ураження
9 вересня, 20:13
Молдовські військові постійно відстежували політ дрона
Шахед 17 хв. літав Молдовою, а після цього перетнув кордон Румунії – Міноборони країни
8 вересня, 18:58
Корпус вартових Ісламської революції посилив контроль над армією, прискорив випуск ракет і безпілотників
Іран готується до тривалої ескалації з США для тиску на Трампа – NYT
6 вересня, 01:33
Українська дипломатія продовжує робити акцент на ролі Сполучених Штатів
Сибіга анонсував нову фазу дипломатії для завершення війни
3 вересня, 14:25
Дрон РФ знищив автівку «Укрпошти»
Дрон атакував машину «Укрпошти» на Донеччині: знищено сотні посилок
29 серпня, 14:55

Події в Україні

Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі
Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі
Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
Україна погодилася на негайне та безумовне припинення вогню
Україна погодилася на негайне та безумовне припинення вогню
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua