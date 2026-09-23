Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах

Під час атаки 23 вересня у Києві було пошкоджено один із дата-центрів

Міністр заявив, що Росія намагається порушити роботу систем, які передають інформацію про повітряні загрози

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія під час масованої атаки 23 вересня завдала ударів по українських дата-центрах, намагаючись перервати потік інформації, який рятує життя українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МЗС.

«Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації», – заявив Сибіга. За словами міністра, швидке отримання попереджень про ракетні та дронові атаки має важливе значення для безпеки цивільного населення. Завдяки таким повідомленням люди можуть вчасно дізнатися про загрозу та перейти до укриттів.

Сибіга наголосив, що дата-центри є критично важливою цивільною інфраструктурою, яка забезпечує доступ населення до інформації та роботу необхідних сервісів.

«Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль», – заявив глава МЗС.

Міністр також заявив, що такими ударами Росія, на його думку, намагається дестабілізувати життя українців і чинити тиск на цивільне населення. Він закликав партнерів посилити санкційний тиск на РФ та збільшити кількість засобів протиповітряної оборони. Водночас під час атаки 23 вересня у Києві було пошкоджено один із дата-центрів. Через це у мережах окремих провайдерів виникли перебої зі зв'язком і доступом до частини сервісів.

Нагадаємо, 23 вересня Росія від ночі та вранці атакувала Київ ударними безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Дарницькому районі дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа на даху АЗС Ukrnafta. У Голосіївському районі безпілотник влучив в АЗС та пошкодив складське приміщення. На Харківському шосе удар частково зруйнував будівлю АЗС UPG та автомийку.

У Солом’янському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства, а уламки безпілотника впали між житловими будинками. Згодом стало відомо про руйнування бізнес-центру, де, зокрема, розташовувалася велика їдальня. Там є загиблі та поранені.

Також спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу.

Атака пошкодила об’єкти цифрової інфраструктури. Через пошкодження дата-центрів у Києві виникли масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів.

Через пожежі після ударів у столиці погіршилася якість повітря. Задимлення зафіксували, зокрема, у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.