В Україні почала дорожчати цибуля

Подорожчання цибулі пов'язане з високим попитом та обмеженою якісною пропозицією

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України зафіксовано зростання цін на ріпчасту цибулю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Більшість фермерів готові відвантажувати продукцію по 13-20 грн/кг ($0,29-0,45/кг), що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Підвищувати відпускні ціни дозволяє високий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж, які активно закуповують товар як для поточних продажів, так і для закладання на зберігання.

Додатковим чинником подорожчання стала обмежена пропозиція якісної цибулі, оскільки аграрії прагнуть закласти максимальні обсяги найкращого врожаю у сховища. Наразі ціни на цю продукцію вже на 32% перевищують показники початку вересня 2025 року.

Втім, ключові гравці ринку оцінюють поточний ціновий стрибок як тимчасовий, адже збиральна кампанія в українських господарствах триває, а пропозиція цибулі на ринку залишатиметься високою щонайменше до середини жовтня.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль.

Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.