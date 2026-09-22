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Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Глава МЗС подякував партнерам за підтримку України
фото: МЗС

Сибіга: Настав час подвоїти зусилля й змусити Путіна відступити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 21 вересня взяв участь у міністерській зустрічі країн G7 на полях тижня високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Україна хоче завершити цю війну. У нас є реалістичні рішення. Настав час подвоїти зусилля й змусити Путіна відступити», – наголосив міністр. 

Андрій Сибіга закликав союзників по G7 зберегти та посилити тиск на Росію. Глава МЗС навів детальну аргументацію, чому будь-яке послаблення санкцій є неприйнятним. Під час засідання сторони обговорили широкий спектр додаткових заходів – від санкцій у сфері протидії балістичним ракетам до заборони на в’їзд для російських комбатантів і повного використання заморожених російських активів.

Глава МЗС подякував партнерам за підтримку України та Жану-Ноелю Барро за головування Франції. «Вдячний тим нашим партнерам, які оголосили про нові внески для посилення протиповітряної оборони України та її енергетичної стійкості напередодні зими», – сказав він. 

Нагадаємо, раніше посли країн Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження персональних санкцій проти Росії. Через відсутність домовленості держави-члени погодилися тимчасово продовжити обмеження на один тиждень і продовжити переговори.

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Теги: санкції ООН Андрій Сибіга МЗС

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