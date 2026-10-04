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Сибіга повідомив, скільки цивільних стали жертвами атак РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сибіга повідомив, скільки цивільних стали жертвами атак РФ
Цифри МЗС збігаються зі звітом Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
колаж: glavcom.ua

За даними ООН, цивільних жертв за вісім місяців уже більше, ніж за весь минулий рік

Понад 15 тисяч цивільних в Україні загинули або дістали поранення за перші вісім місяців 2026 року, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У прифронтових регіонах від російських планерних авіабомб постраждали майже 2,5 тис. людей – на 62% більше, ніж торік за той самий період. Про це «Главком» пише з посиланням на допис Сибіги в X.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга опублікував дані в суботу ввечері. За його словами, у прифронтових регіонах від російських планерних авіабомб за вісім місяців було вбито або поранено майже 2,5 тис. цивільних. По всій Україні ООН підтвердила понад 15 тис. цивільних жертв за цей самий період, а Росія, за словами міністра, розширила атаки на міста, енергетичну інфраструктуру та місця, де люди ведуть повсякденне життя.

Що показують дані ООН

Цифри українського МЗС збігаються зі звітом Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. За січень–серпень 2026 року в Україні загинули щонайменше 2222 цивільні, ще 13 058 дістали поранення – загалом 15 280. Це на 55% більше, ніж за ті самі місяці 2025 року (1694 загиблих і 8165 поранених), і більш ніж удвічі більше, ніж у 2024-му (1392 і 5496). Уже за вісім місяців цього року жертв більше, ніж за весь 2025-й.

Серпень став другим за тяжкістю місяцем року

У серпні, за даними ООН, загинули щонайменше 372 цивільні, ще 2349 були поранені. Гірше було лише в липні: за уточненими даними, 448 загиблих і 2675 поранених. Тоді кількість жертв стала найбільшою за місяць від березня 2022 року, про що «Главком» писав торік у серпні за попередніми даними.

Основною причиною втрат у серпні залишалася далекобійна зброя: ракети й дрони забрали 194 життя і поранили 1077 людей, або 47% усіх жертв. Здебільшого це відбувалося далеко від фронту, в містах. Поблизу лінії фронту головною загрозою були дрони малого радіуса дії: 91 загиблий і 727 поранених.

Цивільні постраждали в 13 областях і в Києві. Найбільше втрат зафіксували в Києві (31 загиблий, 106 поранених), Херсоні (25 і 334), Кривому Розі (16 і 147) та Запоріжжі (11 і 131).

Реальні цифри можуть бути вищими

До підтверджених даних ООН увійшли 4 загиблих і 35 поранених на окупованих територіях. Місія зазначає, що через брак незалежних джерел не змогла перевірити більшість повідомлень звідти. Директорка Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото наголошувала на засіданні Радбезу: підтверджені цифри відображають лише підтверджені втрати, а фактичні, ймовірно, вищі.

Нагадаємо, у вересні Сибіга навів дані про хід війни: за його словами, середні темпи просування російської армії за вісім місяців 2026 року були у 3,5 раза нижчими, ніж у 2025-му. Як повідомляв «Главком», міністр підсумував, що Росія «не перемагає» у цій війні.

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Теги: ООН Андрій Сибіга поранення міністр втрати ворог росія

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